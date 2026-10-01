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Halk TV Türkiye Mide bulandıran olay: Ortaokul öğrencisine işkence edip serbest kaldılar!

Mide bulandıran olay: Ortaokul öğrencisine işkence edip serbest kaldılar!

Denizli’de 3 zorba lise öğrencisi, dedikodu yaptığını öne sürerek ortaokul öğrencisini çeşmede ıslatıp yerde sürükledi, darbetti. Akran zorbalığı yetmezmiş gibi yaşattıkları dehşeti cep telefonuyla da çektirdi. Zorba öğrenciler gözaltına alındı.

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Mide bulandıran olay: Ortaokul öğrencisine işkence edip serbest kaldılar!

Denizli'nin Buldan ilçesinde bu kez de akran zorbalığı dehşeti yaşandı. Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi'nde okuyan 3 kız öğrenci, haklarında dedikodu yaptıklarını öne sürüp bunu da gerekçe olarak göstererek Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulu öğrencisi bir kız çocuğuna şiddet uyguladı.

Şiddet ve zorbalık yaptığı yetmezmiş gibi üstüne bir de olay anını cep telefonuyla başka arkadaşlarına kayıt aldırdı. Skandal görüntülerin ortaya çıkması ve ailenin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 liseli kız öğrenciyi gözaltına aldı. Ardından da serbest bırakıldı.

Mide bulandıran olay: Ortaokul öğrencisine işkence edip serbest kaldılar! - Resim : 1

ÇEŞMEDE SAÇLARINI ISLATIP YERDE SÜRÜKLEDİLER

Çekilen kamera kayıtları yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde; 3 lise kız öğrencinin, mağdur ortaokul öğrencisinin önce çeşmenin altında saçlarını ıslattığı, ardından yerde sürükleyip suratına ve başına vurarak darbettikleri görüldü. Kayıtlarda mağdur kızın canının yandığı ve çığlıklar atarak bağırdığı anlar yer aldı.

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GÖZALTINA ALINAN ZORBALAR SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından ortaokul öğrencisi genç kızın yakınları Emniyet'e giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan adli soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 liseli zorba, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Denizli Öğrenci
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