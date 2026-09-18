Teğmenlere mezuniyette AKP marşı okutulmuş!

Kara Harp Okulu'nun 2024 yılı mezuniyetinde kılıçlı yemin sonrası TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen, bu kez adli süreçle gündemde. Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında, 30 Ekim 2025'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kara Harp Okulu mezuniyetinde kılıçlı yemin sonrası TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu, bir yıl önce yaptığı paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldı. Akarsu, mezuniyet töreninde yönetmelikte yer almadığını belirttiği AKP'nin "Türkiye Yüzyılı Marşı"nın okutulmasına tepki göstermişti.

Akarsu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2. Ordu Bando Takımı'nın çaldığı marşlara ilişkin yaptığı paylaşımda, Harp Okulu'ndaki uygulamaları eleştirdi.

Sözcü'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre Akarsu, öğrencilik döneminde İzmir Marşı'nın siyasi partiler tarafından kullanıldığı gerekçesiyle "siyasi" kabul edilerek yasaklandığını, buna karşılık mezuniyet töreninde yönetmelikte bulunmadığını belirttiği "Türkiye Yüzyılı Marşı"nın okutulduğunu ifade etti.

Akarsu paylaşımında, bu uygulamaya tepki göstererek ordunun siyasete daha fazla bulaştırılmaması gerektiğini savundu.

30 Ekim'deki paylaşım şöyle:

"Efendiler bakınız biz okuldayken de İzmir Marşı'nı siyasi partiler kullanıyor diye siyasi bulup yasaklamış idiniz. Ama mezuniyetimizde yönetmelikte olmayan Türkiye Yüzyılı Marşı'nı bizlere okutmayı bildiniz. Bu emri kimden aldıysanız ona karşı tavrımız çok açık ve nettir; istediğin kadar üniforma giy, koyun postu giymiş kurttan farkın yok. Orduyu daha fazla siyasete bulaştırmayın."

5 TEĞMEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan TSK'dan ihraç edilen diğer 5 teğmen hakkında da adli süreç başladı.

Teğmenlerin ihracı yönünde oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, "kamu görevi nedeniyle alenen hakaret" ve "zincirleme iftira" iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Böylece Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin sonrasında TSK'dan ihraç edilen teğmenler hakkında yeni bir soruşturma süreci başlamış oldu.