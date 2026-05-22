Tebligat rotası son anda değişti! İcra heyeti Kılıçdaroğlu'na bildirdi, CHP'ye gitmekten vazgeçti

CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’na ilişkin İstinaf Mahkemesi’nin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve görevin Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilmesine hükmeden kararın ardından, tebligat süreci tam bir köşe kapmacaya dönüştü.

VAZGEÇTİLER!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararını uygulamak üzere harekete geçen İcra Müdürlüğü heyetinin ilk adresinin CHP Genel Merkezi olacağı yönündeki beklentiler boşa çıktı. İcra heyeti, son anda rota değiştirerek ana muhalefet partisi binasına gitmekten vazgeçti.

KILIÇDAROĞLU’NA BİLDİRİM YAPILDI

İcra Müdürlüğü ekipleri, Genel Merkez'e gelmedi ancak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine gitti.

Mahkemenin kurultay iptali ve görevi devralması yönündeki kararı, icra memurları tarafından Kılıçdaroğlu’na resmen tebliğ edildi.

'KARAR DA TEBLİGAT DA USULSÜZ'

Yaşanan tebligat krizine ve icra heyetinin geri adım atmasına CHP Genel Merkezi’nden ilk tepki gecikmedi.

Sürece ilişkin Medyascope'a açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, yaşananları "usulsüzlük" olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İki yan bina Ankara İcra Daireleri'nin olduğu bina... 'Oradan çıkıyoruz, bir tebligat yapacağız' diye arandık. Sonra bir anda vazgeçtiler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitmişler. Usulsüz kararın tebligatı da usulsüz olur."