Kemal Kılıçdaroğlu görevlendirme yapmaya başladı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etmesi sonrası, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin ise görevi devraldığı bildirildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.

3 AVUKAT GÖREVDEN ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekibine yönelik ilk hamle geldi. CHP'li 3 parti avukatı, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı.

GÖREVLENDİRME BAŞLADI

Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini arayarak görevlendirme yapmaya başladı.

BASIN DANIŞMANI ATADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Abdurrahman Yargucı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, basın danışmanlığı görevine de gazeteci Atakan Sönmez'in getirildiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanlığı görevi için Gazeteci Atakan Sönmez’i resmî olarak görevlendirmiştir.

Yeni görevlendirme partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Yeni görevinde Sayın Sönmez’e başarılar dilerim."

'GENEL MERKEZ'E GİDECEK'

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı atadığı Atakan Sönmez açıklamada bulundu. Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun en kısa sürede Genel Merkez'e gideceğini ifade etti.

Sönmez, "Genel Merkez'e gidişi ile alakalı olarak tarih yok, alınmış bir karar yok

Genel Başkan neredeyse Genel Merkez orasıdır" dedi.

Sönmez şöyle devam etti:

"2 gündür sayın Genel Başkan çok yoğun çalışıyor. Serum kullandı, sesiyle ilgili bir şey var. Kendini toparlarsa çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Uzun bir toplantı olmayacaktır ama bir bilgilendirme yapılacaktır."