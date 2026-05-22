Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi?

CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa iade edilen Kılıçdaroğlu, ilk açıklamasında, “Bu karar Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

'NET CEVAP VERİYORUM'

CHP'ye mutlak butlan kararının ardından gazeteci Saygı Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP Genel Merkezi'ne gitmeyeceğini ifade etti.

NEDEN GİTMEYECEK?

Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e neden gitmeyeceğini şöyle açıkladı:

"En çok merak edilen ise Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gidip gitmeyeceğidir. Net cevap veriyorum Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez'e gitmeyecek.

Her şeyden önce olay sonuçlanmış değildir. Bir tedbir kararı verilmiştir. Öncelikle İcra Müdürlüğü'ne başvurulması lazım. Bu tedbir kararının bir icra müdürü ile partiye yetkililere bunun iletilmesi gerekiyor. Yani icra yoluyla yöneticilerin göreve başlatılması gerekiyor. Yedi gün içinde bunun göreve başlatılması gerekiyor yasal ayrı süreç yaşanmazsa ve farklı bir karar olmazsa.

Bugün YSK'ya başvuru süreci var. Bunlar bildirilecek ve itiraz dilekçesi verilecek. İlçe Seçim Kurulu Çankaya'ya verilecek. CHP Genel Merkez'i açısından önemli. Yargıtay'da itiraz dilekçeleri hazırlandı. Bu kadar hızlı yapılması CHP'nin hazırlık içinde olduğunu gösteriyor.

Kılıçdaroğlu kolay kolay Genel Merkez'e gidecek gibi görünmüyor. Farklı bir bina ya da ofis tutulabilir. Genel Merkez'in yeri de değiştirilebilir."