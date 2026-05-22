Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi?

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi?

CHP kurultay davasında Türkiye gündemini sarsan bir karara imza atıldı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Peki, Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e gidecek mi? İşte yanıtı...

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi?

CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa iade edilen Kılıçdaroğlu, ilk açıklamasında, “Bu karar Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' sonrası ilk yorumunu TGRT'ye yaptı: Hayırlı olsun...Son Dakika | Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' sonrası ilk yorumunu TGRT'ye yaptı: Hayırlı olsun...

'NET CEVAP VERİYORUM'

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

CHP'ye mutlak butlan kararının ardından gazeteci Saygı Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP Genel Merkezi'ne gitmeyeceğini ifade etti.

NEDEN GİTMEYECEK?

Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e neden gitmeyeceğini şöyle açıkladı:

"En çok merak edilen ise Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gidip gitmeyeceğidir. Net cevap veriyorum Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez'e gitmeyecek.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi? - Resim : 2

Her şeyden önce olay sonuçlanmış değildir. Bir tedbir kararı verilmiştir. Öncelikle İcra Müdürlüğü'ne başvurulması lazım. Bu tedbir kararının bir icra müdürü ile partiye yetkililere bunun iletilmesi gerekiyor. Yani icra yoluyla yöneticilerin göreve başlatılması gerekiyor. Yedi gün içinde bunun göreve başlatılması gerekiyor yasal ayrı süreç yaşanmazsa ve farklı bir karar olmazsa.

Kılıçdaroğlu'na "partisini yıktırdı" dedi: Erdoğan'a da iktidar olduğundaki CHP sözlerini hatırlattıKılıçdaroğlu'na "partisini yıktırdı" dedi: Erdoğan'a da iktidar olduğundaki CHP sözlerini hatırlattı

Bugün YSK'ya başvuru süreci var. Bunlar bildirilecek ve itiraz dilekçesi verilecek. İlçe Seçim Kurulu Çankaya'ya verilecek. CHP Genel Merkez'i açısından önemli. Yargıtay'da itiraz dilekçeleri hazırlandı. Bu kadar hızlı yapılması CHP'nin hazırlık içinde olduğunu gösteriyor.
Kılıçdaroğlu kolay kolay Genel Merkez'e gidecek gibi görünmüyor. Farklı bir bina ya da ofis tutulabilir. Genel Merkez'in yeri de değiştirilebilir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Özgür Özel
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro