TBMM'de bu hafta neler görüşülecek? Kızılay, Booking ve Merkez Bankası masada

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28’inci dönemin 5. yasama yılı çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacak. Yeni dönemin ilk haftasında Genel Kurul ve ihtisas komisyonlarında ekonomi, afet yönetimi ve turizm alanlarını doğrudan ilgilendiren önemli yasa teklifleri ile sunumlar ele alınacak.

TBMM GENEL KURULU'NDA İLK SIRA KIZILAY KANUN TEKLİFİNDE

Genel Kurul’un gündeminde, geçtiğimiz yasama döneminde Meclis Başkanlığına sunulan ancak takvim yetersizliği nedeniyle görüşülemeyen 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifi ilk sırada yer alıyor.

Söz konusu yasal düzenleme; Türk Kızılayın görev, yetki, hak ve muafiyetlerini netleştiren maddeleri içeriyor. Teklif doğrultusunda uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Türk Kızılaya tanınan münhasır hak ve yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla başka bir tüzel kişilik oluşturulamayacak. Kuruluş; Türk Kızılay, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Kızılay Derneği, Kızılay Cemiyeti ve Kızılay adlarını resmi olarak kullanma hakkına sahip olacak.

KAMU İHALE KANUNU MUAFİYETİ VE STRATEJİK ALIMLAR

Teklif kapsamında; afet, acil durumlar, hazırlık ve olağanüstü koşullarda ulusal afet yönetimi kapasitesini artırmak, tedarik güvenliğini garanti altına almak ve müdahale süreçlerini hızlandırmak amaçlanıyor.

Bu çerçevede ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınmaya yönelik ürün ve hizmetler stratejik nitelikte kabul edilecek. Türk Kızılay ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu iştirakleri, iktisadi işletmeleri veya şirketleri tarafından üretilen bu hizmet ve ürünler, Kamu İhale Kanunu'na tabi tutulmaksızın doğrudan temin yöntemiyle satın alınabilecek.

AİLE BAKANLIĞI İLE VERİ PAYLAŞIMI VE GÜMRÜK İSTİSNASI

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlarda çifte kayıt ve mükerrerliğin önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sistemindeki veriler, düzenlenecek protokol ile Türk Kızılayın erişimine açılacak. Bu paylaşım Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde tutulacak; verilere yalnızca yetkilendirilmiş kişiler ve görevin gerektirdiği sınırlar dahilinde erişebilecek.

Düzenlemenin getirdiği diğer hükümler ise şu şekilde:

- Derneğin ticari amaç gütmeksizin ithal edeceği bilimsel araç ve gereçler, teşhis, tedavi ve araştırma cihazları, kan gruplama testleri, insan kaynaklı tedavi edici maddeler ile ilaç kalite kontrol maddeleri gümrük vergisinden muaf tutulacak.

- Olağanüstü dönemlerde, afet, savaş ve çatışma koşullarında Kızılay adına sahada bizzat görev yapan personele nakdi tazminat verilecek.

DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA İZİN ŞARTI: BOOKİNG YENİDEN ERİŞİME AÇILIYOR

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda, 11 Ağustos tarihinde Meclis’e iletilen Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak. Airbnb, TravelGo ve Booking gibi platformları kapsayan teklif, turizm sektöründeki dijital aracılık faaliyetlerine yeni kurallar getiriyor:

Bakanlık izni ve Booking’in durumu:

Dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi alması zorunlu hale gelecek. Bu adımla birlikte, Türkiye’de 9 yıldır mahkeme kararıyla engelli olan Booking uygulamasına bakanlık denetimiyle yeniden erişim imkanı sağlanacak.

3 aylık geçiş süresi:

Halihazırda pazarda yer alan yabancı platformlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonraki 3 ay içinde izin belgesi başvurusunu tamamlamak zorunda olacak.

TGA payı kesintisi:

Yabancı platformlar, elde ettikleri gelirler üzerinden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.

Faaliyet alanı kısıtlaması:

İzin belgesi alan yabancı platformlar, kapsam dışındaki başka ürünlerin pazarlamasını veya satışını yapamayacak; işlemler sadece bu faaliyetlere ayrılmış elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI FATİH KARAHAN KOMİSYONDA SUNUM YAPACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş yönetiminde 6 Ekim Salı günü toplanacak. Toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası Kanunu’nun getirdiği yükümlülük doğrultusunda milletvekillerine sunum yapacak. Karahan, bankanın yürüttüğü son faaliyetler ve para politikası uygulamalarının detaylarını komisyon üyeleriyle paylaşacak.

MECLİS'TE FON KRİZİ GÜNDEMİ VE GRUP TOPLANTILARI

Yeni haftada Meclis kulislerinde ve Genel Kurul'da, kamuoyunda "fon vurgunu" olarak bilinen gelişmelerin de geniş yer bulması bekleniyor. Muhalefet partilerinin konuya ilişkin araştırma önergelerini Genel Kurul'a sunması öngörülüyor.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık grup toplantıları ise salı ve çarşamba günleri düzenlenecek. AKP TBMM Grup Toplantısı'nın çarşamba günü yapılması planlanıyor.