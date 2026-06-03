TBMM Komisyonu’nda kabul edildi: Emniyette yeni kadro düzeni

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda görüşülen ve çok sayıda alanda değişiklik öngören 24 maddelik kanun teklifi, yapılan oylamanın ardından kabul edildi.

Teklif kapsamında emniyet teşkilatındaki üst rütbelerde kadro oranları yeniden düzenleniyor. Buna göre birinci sınıf emniyet müdürü, ikinci sınıf emniyet müdürü ve emniyet amiri kadrolarının azami oranları artırılacak.

Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı, birinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 65, ikinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75, üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 90, dördüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 100, emniyet amiri için 10 binde 300, başkomiser için 10 binde 310, komiser için 10 binde 320, komiser yardımcısı için 10 binde 330 olacak. Bu düzenleme dolayısıyla önceki oranlar yönünden geçerli olan geçici madde yürürlükten kaldırılacak.

Kanun'daki değişiklikle, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda durumlarına uygun ünvana atanacak.

Yapılacak atamalarda Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranacak. Düzenleme kapsamında yapılacak olan devlet memurluğuna açıktan atama işlemleri ile ilgili diğer usul ve esaslar, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

BASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER GERİ ÇEKİLDİ

Teklifte basın alanına ilişkin dikkati çeken düzenlemeler de yer aldı. Basın İlan Kurumu mevzuatında yapılacak değişiklikle internet haber sitelerinin haber sayısı, kadro, içerik, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterlerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenmesine yönelik yasal altyapı oluşturulacak.

AKP'nin verdiği ve Komisyonda kabul edilen önergeyle, kanun teklifinin ilk halinde yer alan ve gazete, dergi ile internet haber sitelerine yönelik "basın yayın ilkeleri" düzenlemesi metinden çıkarıldı.

İnternet haber sitelerinin haber sayısı, kadro yapısı, içerik üretimi, okur sayısı ve yayın süresine ilişkin kriterlerin belirlenmesinde Basın İlan Kurumu Genel Kurulu yetkili olacak.

ORMANLIK ALANDA REHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇILABİLECEK

Orman Kanunu'ndaki değişiklikle, devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek.

AKARYAKIT VE LPG PİYASASINDA TEMİNAT YETKİSİ ARTIRILIYOR

Vergi Usul Kanunu’nda yapılacak değişiklikle akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerden alınan teminatların artırılması konusunda idarenin yetkisi genişletiliyor. Mevcut durumda iki kat olan artırma yetkisi beş kata çıkarılıyor. Düzenlemenin sahte belge ve organize usulsüzlüklerle mücadele amacı taşıdığı kaydedildi.

Merkez Bankası Kanunu’na eklenen maddelerle banka personeline uygulanacak disiplin hükümleri ayrıntılı şekilde düzenleniyor. Disiplin cezaları, soruşturma usulleri, savunma hakkı ve itiraz süreçleri kanun düzeyine taşınıyor.

Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki değişiklikle 18 yaş altındaki çocuk ve gençler ile öğrenimi devam eden 25 yaş altındaki öğrencilerin biletlerinden eğlence vergisi alınmaması öngörülüyor. (AA/ANKA)