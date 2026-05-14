Tartıştığı kuzenini bıçaklayıp öldürdü: Ekipler kaçan şüpheli için harekete geçti

Adana'da Adana’da kuzenler arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Sokak ortasında yaşanan kavgada 21 yaşındaki Ahmet Zerzur, kuzeni H.Z.’nin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Zerzur ile kuzeni H.Z. arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada H.Z., Ahmet Zerzur'u bıçaklayıp kaçtı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Zerzur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zerzur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. (DHA)