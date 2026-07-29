Tarlaya güneş paneli kurdular: Kurak arazide çeltik yetiştirip köşeyi döndüler

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyündeki bazı çiftçiler, elektrik hatlarına ve sulama kanallarına uzak oldukları için daha önce su sıkıntısı nedeniyle sadece buğday ve ayçiçeği ekimi yapılabildikleri tarlalara güneş panelleri kurdu. Kurulan bu sistem sayesinde bedava elektrik üreten çiftçiler, açtıkları kuyulardan su çıkararak sulu tarıma geçiş yaptı ve arazilerinde katma değeri yüksek çeltik yetiştirmeye başladı.

"ELEKTRİK FATURASI ÖDEMİYORUZ, MALİYETLER DÜŞTÜ"

Tarlasında 8 yıldır bu yöntemi uyguladığını ve kar oranını arttığını belirten çiftçi Şaban Akdeniz, "Elektrik enerjisi tarlamıza çok uzak olduğu için biz de böyle bir çözüm bulduk. Güneş panelleri sayesinde derin kuyu sondajı yaptık. Maliyetlerimiz düştü. Elektrik ücreti ödemiyoruz. 160 panel var. 44 bin 500 watt enerji üretiyoruz. Bu enerji sayesinde 75 dekara ekili çeltiği suluyoruz." dedi.

"SULU TARIMLA İŞİMİZ GARANTİ"

Güneş enerjisiyle sulama yapmanın çok kârlı bir yatırım olduğunu ifade eden bir diğer üretici Okan Fidan ise sistemin kurulum maliyetini kısa sürede amorti ettiğine dikkat çekerek, "Kuru tarımda istediğimiz verimi alamıyoruz. Bölgemizde bazen beklediğimiz yağışlar olmuyor, verim kaybı yaşıyoruz ama sulu tarımla işimiz garanti." diye konuştu. (AA)