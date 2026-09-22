Tarlada kilosu 5 liraya düştü: Boy boy ayırıp satıyorlar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde artan girdi maliyetleriyle boğuşan çiftçiler güz dönemi salatalık hasadına başladı. Yaz aylarına kıyasla mahsul fiyatlarının gerilemesi üreticinin belini bükerken, tarladaki ürünün kilogramı 5 liraya kadar indi. Toprak emekçileri para kazanmaktan ziyade üretimi ayakta tutabilmek amacıyla sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyor.

BOYLARINA GÖRE FİYAT ÇÖKTÜ

Balabanlı Mahallesi'nde yaklaşık 7 dekar arazide üretim yapan 41 yaşındaki Murat Softa, çeyrek asırlık meslek hayatının en zorlu dönemini yaşıyor. Salatalığın yanı sıra patates, kışlık lahana ve karnabahar yetiştiren deneyimli çiftçi, güz hasadıyla birlikte fiyatların hızla gerilediğini vurguluyor.

Ailesinden devraldığı çiftçiliği tek başına sürdüren üretici Murat Softa, sezondaki ilk hasat mesaisini şu sözlerle anlattı.

"Babamla beraber başladık. Son 5-6 yıldır kendi başıma üretim yapıyorum. Bu sene salatalıkta güz hasadındayız"

Tarladan toplanan mahsulün kalitesine göre ayrıldığını belirten Murat Softa, piyasadaki dengesizliğin üreticiyi zor durumda bıraktığını kaydetti. İlk ekim dönemine kıyasla fiyatların gerilediğini aktaran Murat Softa, güncel ürün tarifesini paylaştı.

"Salatalıkları 1, 2 ve 3 numara olarak ayırıyoruz. Birinci numara 40 lira, ikinci numara 20 lira, üçüncü numara ise 5 lira. İlk ekimde fiyatlar daha yüksekti. Güz döneminde fiyatlar geriye geldi"

Yükselen girdi maliyetlerinin üreticiyi ezdiğini vurgulayan Murat Softa, tarladaki verim kaybının da geçim sıkıntısını büyüttüğüne dikkat çekti. Tarımdaki ekonomik açmazın altını çizen Murat Softa, ayakta kalma mücadelesini şu sözlerle özetledi.

"Mazot, gübre ve ilaç pahalı. İşçilik maliyetleri de yüksek. Eskisi gibi verim de alamıyoruz. Şu anda yaptığımız işten büyük bir kazanç elde etmekten çok, üretimi devam ettirmeye çalışıyoruz"

"ÜRÜNÜ NAMUS OLARAK GÖRÜYORUZ"

Tarlada toplanan ürünlerin farklı aracı kanallarıyla tüketiciye ulaştırıldığını anlatan Murat Softa, mahsulün değer zinciri boyunca sürekli el değiştirdiğini belirtti. Tarladaki alın terinin aracı zincirine dağıldığını ifade eden Murat Softa, pazar dağılımını şu sözlerle açıkladı.

"Bunların yarısı pazara gidiyor, yarısını halciler alıyor. Fabrikalar da götürüyor. Biz burada ürünümüzü bir yere devrediyoruz, onlar başka yere devrediyor. Kademe kademe gidiyor"

Fide dikimine 5 Ağustos tarihinde başladıklarını kaydeden üreticiler, eylül ortası itibarıyla tarlalarda aralıksız mesaiye geçti. Ağır şartlara rağmen toprağa küsmediklerini dile getiren Murat Softa, üretime olan sarsılmaz bağlılığını şu sözlerle vurguladı.

"Eylül'ün 10'u, 15'i gibi toplamaya başladık. Hasat devam ediyor. Ürünü namus olarak görüyoruz, bozup atmak bize yakışmıyor. Çiftçi olarak mahsulümüzü değerlendirmeye önem veriyoruz"

SABAHIN KÖRÜNDE AĞIR İŞÇİLİK

Tarlalarda güneş doğmadan başlayan yoğun mesai, üretici aileler için büyük bir fiziksel dayanıklılık gerektiriyor. Gün boyunca yaklaşık 8 saat boyunca aralıksız çalışan emekçiler, açık havada eğilerek kasaları dolduruyor.

Hasadın bedensel yükünü anlatan 29 yaşındaki üretici Yasemin Softa, sabah erken saatlerde başlayan nöbetin zorluğunu dile getirdi. Günün ilk ışıklarıyla sahaya indiklerini belirten Yasemin Softa, çalışma koşullarını şu ifadelerle anlattı.

"Saat 06.30'da buraya geliyoruz. Hava aydınlanınca çalışmaya başlıyoruz. 14.30'a kadar çalışıyoruz. Sürekli eğilerek çalışıyoruz. İşçiliği çok zor"

Güz hasadının kasım ayına kadar sürdüğünü belirten Yasemin Softa, toplanan mahsulün mutfak hazırlığında değerlendirildiğini söyledi. Üretimin ekim ayında zirveye çıktığını aktaran Yasemin Softa, kışlık erzak hazırlıklarını şu sözlerle paylaştı.

"Ağustos ayında ekiyoruz. Eylül ayının başlarında, yaklaşık bir hafta sonra toplamaya başlıyoruz. Eylülden sonra kasıma kadar hasat devam ediyor. Özellikle ekim ayının başlarında üretim daha yoğun oluyor. Lezzetli olduğu için kışlık turşularımızı hep bundan kuruyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Biz de kışlık hazırlıklarımızda kullanıyoruz."

(DHA)