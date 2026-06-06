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Halk TV Türkiye Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Ankara'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Ankara'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Polatlı'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sarıhalil Mahallesi Yolu Dalgakıran mevkisinde minibüsün şarampole devrildiğini görenlerin ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 4 yaralı - Resim : 1

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1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 1'ini hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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