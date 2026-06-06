Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 4 yaralı
Ankara'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
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Ankara'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Polatlı'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sarıhalil Mahallesi Yolu Dalgakıran mevkisinde minibüsün şarampole devrildiğini görenlerin ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 1'ini hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi