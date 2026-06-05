Erzurum'da korkunç kaza! Araç takla attı: 1'i bebek 3 ölü, 4 yaralı

Erzurum’da Hınıs-Muş kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1'i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

Kaza, saat 17.40 sıralarında Hınıs-Muş kara yolunun Aşağı İncesu mevkisinde meydana geldi. Hınıs istikametine seyir halinde olan 58 yaşındaki Ekrem İ. idaresindeki 34 NHZ 027 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

OLAY YERİNDE 2 CAN KAYBI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde bulunan 67 yaşındaki Halide M. ile 52 yaşındaki Netice İ.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KALBİ DURAN BEBEK KURTARILAMADI

Kazada sürücü Ekrem İ. ile birlikte araçta bulunan 31 yaşındaki Derya Y. , 39 yaşındaki Leyla M., 59 yaşındaki Ziynet P. ve 2 yaşındaki Yusuf Ali M. ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan ve kalbi duran 2 yaşındaki Yusuf Ali M., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

YARALILAR ERZURUM’A SEVK EDİLDİ

Karayazı Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar Derya Y., Leyla M., Ziynet P. ve sürücü Ekrem İ., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Erzurum’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)