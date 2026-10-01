Tarihi kentte korkutan yangın: 200 yıllık konakta alevler yükseldi
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 200 yıllık tarihi konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında konağın bir katı kullanılamaz hale geldi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 200 yıllık tarihi bir konakta yangın çıktı. Giriş katından yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konağın bir katı kullanılamaz hale geldi.
ALEVLER GİRİŞ KATINDAN YÜKSELDİ
Yangın, akşam saatlerinde Babasultan Mahallesi’nde bulunan tarihi konakta çıktı. Tarihi Çarşı mevkiinde E.A.’ya ait 2 katlı, yaklaşık 200 yıllık konaktan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
KONAĞIN BİR KATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın nedeniyle tarihi konağın bir katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi