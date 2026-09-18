Tarihi Kentler Birliği, Kayseri'de toplandı

Tarihi Kentler Birliği’nin 2026 yılı 2’nci Olağan Birlik Meclis Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Tarihi Kentler Birliği 2000 yılında kültürel mirasın korunması konusunda yerel yönetimler arasında güçlü bir dayanışma ve iş birliği zemini oluşturmak amacıyla kuruldu. Kuruluşundan bugüne birliğimiz, belediyeleri uzmanlarla buluşturan, koruma politikalarının gelişmesine katkı sunan, bilgi ve deneyimin kentler arasında paylaşılmasını sağlayan çok önemli bir yapı haline geldi. Bugün 493 belediyemizin aynı çatı altında buluşması, bu ortak iradenin ve yıllar içerisinde oluşan güvenin en somut göstergesidir” diye konuştu.

"EŞSİZ MİRASI GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK LAZIM"

Kültürel mirası sadece restore edilmesi gereken yapılar üzerinde değerlendirmediklerini aktaran Yavaş, “Biraz önce söylediğim somut olmayan kültür mirasımız bugün Türkiye'de 1400 tane belediye var. 1400 belediyenin bulunduğu yerde 1400 tane somut olmayan kültür mirasın müzesi açma imkanımız var. Hiçbirimizin adeti, kültürü tam olarak birbirine benzemez. Baktığınız zaman hepsinde çok müthiş lezzet var ama mutlaka ve mutlaka birtakım içine konan malzemeler içerisinde ayrımlar var. Bunun değişmemesi lazım. Çünkü bu lezzetlerin hepsi yüzlerce yıllık çabanın sonunda ve bulunduğu yere uygun olarak malzemelerden yapılmış ürünlerdir. Dolayısıyla bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara tam olarak aktarmak lazım” dedi.

"250-300 MİLYON PARAMIZ VAR"

Sözlerini sürdüren Yavaş, “Bunu da biliyorsunuz patentini almak suretiyle gelecek kuşaklara bu şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Ama maalesef şu anda bu tam olarak uygulamayan, sadece ismini kullanan kurumlara karşı şu anda bir yaptırım yok. İnşallah onu da Sanayii Bakanlığı çünkü patent olarak coğrafi işaret olarak onlar bakıyor. Bir şekilde bunun da bir nizamnamesinin bir tüzüğünün olması gerektiğine inanıyorum. Biz bu döneme has olmak üzere destek olduğumuz projelerden en az 100-150-200 tanesinin uygulamasını da yapmak istiyoruz. Anadolu'nun her yerinden bu döneme bir iz bırakalım istiyoruz. O nedenle yarın inşallah bu konuyu da konuşurken bu yönüyle de bakın. Çünkü 250-300 milyon lira paramız var. Yarın Oktay Bey bunların hepsini size açıklar. Şimdi 10 tane proje yapsanız, 25'er milyon lira verseniz uygulama projesi ancak 10 tane projeye yetiyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Burada hakikaten, değişik illerimizden, yörelerimizden, bölgelerimizden dostlarımızı görüyoruz. Adı meclis üyesi olabilir. Adı, belediye başkanı olabilir ama yaratılmışların en şereflisi insana hizmet etmek için çırpınan güzel bir ekip var burada” dedi.

Toplantı, kültür gezilerinin ardından yarın sona erecek. (DHA)