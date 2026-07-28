Tamamen kuruyup yok olmuştu: 137 türün sığındığı dev cennet yeniden canlandı!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Uzunhızırlı Göleti, 2023'te tamamen kuruduğunda 137 kuş türü barınağını yitirmişti. Bu yılki yağışlarla su seviyesi yeniden yükselen gölette göçmen kuşlar da dönmeye başladı.

Uzunhızırlı Göleti, Avrupa ile Asya'yı ayıran Çanakkale Boğazı'nın hemen yanı başında, göç rotasının tam üzerinde yer alan kritik sulak alanlardan biri. 2023 yılında tamamen kuruyan gölet, bu yılki yağışlarla birlikte yeniden suyla doldu ve göçmen kuşlar yavaş yavaş geri dönmeye başladı.

TEPELİ PELİKANIN VAZGEÇİLMEZ DURAĞI

Gölette bugüne kadar 137 kuş türü tespit edildi. Bunlar arasında nesli tehlike altındaki tepeli pelikan, dikkuyruk ve elmabaş patka gibi türler de bulunuyor. Kuş gözlemcisi Cenk Polat, göletin göçmen kuşlar için bir konaklama noktası olduğunu vurguladı.

Polat, "Buradaki suyu köylüler sulama amacıyla kullanılıyor. Aynı zamanda göçmen kuşlar için de çok önemli bir otel, konaklama yeri. Hatta bu kuş türlerinin arasında nesli tehlike altında olan türler de var. Tepeli pelikan, dikkuyruk ve elmabaş, patka gibi kuş türleri burayı kullanıyor, besleniyor ve gücünü topladıktan sonra tekrar gidecekleri yerlere gidiyorlar" dedi.

BİR GÖLETİ DEĞİL, YAŞAM ZİNCİRİNİ KAYBEDİYORUZ

Sulak alanların tahrip edilmesinin yalnızca suyu değil, yüzlerce türün yaşam şansını ortadan kaldırdığına dikkat çeken Polat, göletin uluslararası göç yolları açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Polat, "Bir sulak alanı kaybettiğimizde yalnızca bir göleti değil, yüzlerce türün yaşam zincirindeki hayati bir halkayı da kaybetmiş oluyoruz. Uzunhızırlı Göleti geçen sene tamamen kurumuş durumdaydı. Zaman zaman ufak sular görüyorduk ama bu yeterli değildi. Bu sene yağışlarla beraber gölet biraz canlandı ve göçmen kuşlar da yavaş yavaş artık uğramaya başladı" diye konuştu.

(DHA)