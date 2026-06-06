Takip ettiği eşini tüfekle yaralamak istedi: Market çalışanları engel olunca bıçakladı

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Mersin'in Silifke ilçesinde Ulaş D., boşanmak isteyen ve kendisinden ayrı yaşayan eşi Latife D.'yi takip etti.

Cuma günü saat 23.00 sıralarında Latife D.'nin Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markete alışveriş yapmak için girdiğini gören Ulaş D., yanında taşıdığı tüfekle arkasından içeri girdi.

ÇALIŞANLAR ENGEL OLUNCA BIÇAĞA DAVRANDI

Eşini reyonların arasında bulan Ulaş D., tüfeği doğrultarak ateş etmek istedi. Bu sırada durumu fark eden market çalışanları, Ulaş D.'nin üzerine atladı. Yaşanan arbede sırasında çalışanlar düşen tüfeği aldı.

Ulaş D. bu kez belinden çıkardığı bıçakla eşi Latife D.'ye saldırdı. Latife D., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli yaya olarak kaçtı.

KANLAR İÇİNDE KALAN KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Latife D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

9 SUÇ KAYDI OLAN ERKEK YAKALANDI

Latife D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, kaçan ve 9 suç kaydı olduğu belirlenen Ulaş D. kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)