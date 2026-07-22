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Halk TV Türkiye Tadilattaki iş yerini kurşunladılar! 16, 18 ve 20 yaşındaki 3 şüpheli tutuklandı

Tadilattaki iş yerini kurşunladılar! 16, 18 ve 20 yaşındaki 3 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de tadilattaki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 20 yaşındaki M.A.B., 16 yaşındaki F.Y. ve 18 yaşındaki M.S. yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Tadilattaki iş yerini kurşunladılar! 16, 18 ve 20 yaşındaki 3 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de tadilattaki bir iş yerini kurşunladığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

KADIKÖY'DEKİ İŞ YERİ KURŞUNLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kadıköy'de tadilatta bulunan bir iş yerinin kurşunlanması olayı üzerine çalışma başlattı.

Tadilattaki iş yerini kurşunladılar! 16, 18 ve 20 yaşındaki 3 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

İŞ YERİNİN YAKININDA YAKALANDI

Ekipler olay yerinde inceleme yaptıkları sırada, iş yerinin yakınlarında şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak kontrol etti. Yapılan kontrolde bu kişinin olaya karışan 20 yaşında olan M.A.B. olduğu belirlendi.

OPERASYONLA DİĞER ŞÜPHELİLER DE GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmaların devamında polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 16 yaşındaki F.Y. ile olayla bağlantılı olan 18 yaşındaki M.S.'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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