Suriye'deki sağanak Türkiye'de taşkına sebep oldu: Sınır kapısı tahliye edildi

Suriye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yamaçlardan süzülen yağmur suları, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı sahasına aktı. Sınır bölgesinde taşkın meydana gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Gümrük tahliye edilirken olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi suyun tahliyesi için çalıştı.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine su baskınının yaşandığı sınır kapısına kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, sınır kapısı ve çevresinde biriken yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

BİRİKEN SU GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin sahada yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından gümrük kapısının çevresinde biriken su kütlesi güvenli bir şekilde tahliye edilerek olası olumsuzlukların önüne geçildi.

DHA