Yağış gece boyunca durmadı dere taştı! Mahalle sular altında kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi’nde, meteorolojik uyarının ardından dün başlayan yağış, gece ve sabah saatlerinde yoğun şekilde devam etti.

DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağış nedeniyle sabah saatlerinde mahalle içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede çalışma başlatıldı.

Yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle mahallede su baskınlarına karşı tedbir alınırken, taşkının ardından oluşan zararların belirlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.

Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak nedeniyle bazı evleri, iş yerlerini​​​​​​​ ve tarım arazilerini su bastı, yollar ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitler ile tarım arazilerini su bastı.

Yağışın etkili olduğu Erenler ilçesinde Yavuz Selim Caddesi ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

İlçedeki 7090 ve 7088 sokaklarındaki bazı evleri su bastı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

KAYNARCA'DA SUDA MAHSUR KALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILDI

Kaynarca ilçesinde bazı dereler taştı. Büyükyanık Mahallesi'nde bir evin bodrum katını ve boş durumdaki tavuk çiftliğini su bastı. Yeniköy Mahallesi'ndeki yollarda su birikintileri oluştu.

Suda mahsur kalan bir otomobilin sürücüsü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi'nde taşan dere, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nin bir kısmını kapattı. Organize Sanayi Bölgesi'nde ise yağıştan dolayı kapanan yolda bir otomobil sular altında kaldı. (DHA-AA)