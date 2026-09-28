Sosyal medya fenomeni 'Motovlogcu Dayı' hayatını kaybetti

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Sosyal medyada paylaştığı farkındalık videolarıyla tanınan ve "Motovlogcu Dayı" olarak bilinen Cumhur Kahraman hayatını kaybetti.

Kahraman'ın, İzmir'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

"MOTOVLOGCU DAYI" HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, İzmir Dikili'de motosikletiyle seyir halinde olan Kahraman, arkasından gelen bir aracın çarpması sonucu yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahraman'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kahraman'ın hayatını kaybetmesinin ardından takipçileri ve yakınları sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

FARKINDALIK VİDEOLARIYLA TANINIYORDU

"Motovlogcu Dayı" olarak bilinen Cumhur Kahraman, sosyal medyada motosikletiyle çektiği farkındalık içerikleriyle tanınıyordu.