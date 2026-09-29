Söndürülmeyen sigara İstanbul'u yaktı

İstanbul'da yılın ilk 8 aylık dönemine ait itfaiye verileri açıklandı. Kent genelinde meydana gelen yangınlar, can kurtarma faaliyetleri ve olayların çıkış nedenlerine ilişkin hazırlanan raporlar, ihmallerin yol açtığı tehlikeli tabloyu gözler önüne serdi. Resmi kayıtlara göre mega kentte 8 ayda toplam 18 bin 321 yangın meydana geldi.

1803 YANGININ SEBEBİ SÖNDÜRÜLMEMİŞ SİGARA

İncelemeler sonucunda, 8 ayda gerçekleşen 18 bin 321 yangının yüzde 9,8'ine tekabül eden 1803'ünün "söndürülmemiş sigara" kaynaklı olduğu belirlendi. Söndürülmeden atılan izmaritlerin yol açtığı yangınların türlerine göre dağılımı da kayıtlara geçti:

1435 yangın: Otluk alan, çöp ve çöp konteynerleri

302 yangın: Evler

32 yangın: İş yerleri

17 yangın: Diğer bina türleri

10 yangın: Depolar

7 yangın: Araçlar

İhmalin Bilançosu Söndürülmemiş Sigara Kaynaklı Yangın Dağılımı 8 ayda kayıtlara geçen 18 bin 321 yangının %9,8'ine (1.803 yangın) söndürülmemiş sigaralar neden oldu. Yangınların çıktığı yerlerin dağılımı şu şekildedir: Yangın Çıkan Alan Türü Vaka Sayısı Otluk Alan, Çöp ve Konteyner 1.435 Evler 302 İş Yerleri 32 Diğer Bina Türleri 17 Depolar 10 Araçlar 7 TOPLAM SİGARA KAYNAKLI YANGIN 1.803 (%9,8)

EN ÇOK YANGIN ÇIKAN İLÇELER HANGİLERİ?

Söndürülmemiş sigara kaynaklı yangınların ilçelere göre dağılımında ilk sırada 223 vakayla Fatih yer aldı. Fatih'i sırasıyla şu ilçeler izledi:

Esenyurt: 194 yangın

Güngören: 121 yangın

Zeytinburnu: 95 yangın

Bayrampaşa: 78 yangın

Pendik: 76 yangın

Risk Haritası Sigara Kaynaklı Yangınlarda İlk 6 İlçe Megakentte söndürülmemiş sigara nedeniyle en çok yangın ihbarı alınan ilçeler ve vaka sayıları: Sıra İlçe Adı Vaka Sayısı 1 Fatih Zirvede 223 Yangın 2 Esenyurt 194 Yangın 3 Güngören 121 Yangın 4 Zeytinburnu 95 Yangın 5 Bayrampaşa 78 Yangın 6 Pendik 76 Yangın

Verilere göre Bağcılar, Beşiktaş, Adalar, Maltepe ve Tuzla ise sigara kaynaklı yangınların en az görüldüğü alt sıralardaki ilçeler oldu.

SON 6 YILIN YANGIN İSTATİSTİKLERİ

İstanbul'da son 6 yılın ilk 8 aylık dönemleri incelendiğinde sigara kaynaklı yangın verileri şu şekilde kayıtlara geçti:

2021: 20 bin 760 yangından 5 bin 209'u

2022: 22 bin 554 yangından 4 bin 993'ü

2023: 24 bin 285 yangından 4 bin 807'si

2024: 24 bin 948 yangından 3 bin 891'i

2025: 27 bin 820 yangından 3 bin 460'ı

2026: 18 bin 321 yangından 1803'ü

TARİHSEL VERİ Son 6 Yılın Karşılaştırmalı Yangın Tablosu İstanbul'da son 6 yılın ilk 8 aylık dönemleri incelendiğinde, toplam olay sayısı ve sigaradan kaynaklanan yangınların yıllara göre dağılımı: Dönem (İlk 8 Ay) Toplam Yangın Sigara Kaynaklı 2021 20.760 5.209 2022 22.554 4.993 2023 24.285 4.807 2024 24.948 3.891 2025 27.820 3.460 2026 Güncel 18.321 1.803

Kent genelinde yangınların diğer nedenleri arasında kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi, çocukların ateşle oynaması, elektrik tesisatı arızası, trafo, elektrikli ocak, ütü ve elektrik sobası yer aldı.

91 BİNDEN FAZLA OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yıl içindeki olaylara ortalama varış süresi 6 dakika 52 saniye olarak gerçekleşti. Ekipler, 20 bin 368 can kurtarma operasyonunda 8 bin 291 kişi ile 12 bin 77 hayvanı kurtardı. Yılın 8 ayında müdahale edilen olayların toplamı ise 91 bin 978'e ulaştı. Bu operasyonların dağılımı:

18 bin 321 yangın müdahalesi

48 bin 660 diğer itfaiye görevleri

24 bin 997 acil sağlık hizmeti şeklinde gerçekleşti.

Saha Bİlançosu İtfaiye Müdahale ve Can Kurtarma Raporu Olaylara Ortalama Varış Süresi 6 Dakika 52 Saniye Kurtarılan Kişi Sayısı (20.368 Operasyonda) 8.291 Kişi Kurtarılan Hayvan Sayısı 12.077 Hayvan 8 Aylık Operasyon Dağılımı Yangın Müdahalesi 18.321 Diğer İtfaiye Görevleri 48.660 Acil Sağlık Hizmetleri 24.997 MÜDAHALE EDİLEN TOPLAM OLAY 91.978

"HEM SAĞLIĞI HEM MALI ETKİLİYOR"

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Kaboğlu, konuya dair yaptığı değerlendirmede sigaradan çıkan yangınların ev, iş yeri, depo ve çöp konteynerlerinde yoğunlaştığını belirtti. Kaboğlu, "Sigaradan kaynaklanan yangınlar bütün dünyada çok ciddi hasarlara ve can kayıplarına yol açıyor. Hem sağlığımızı hem de malımızı etkiliyor." ifadelerini kullandı.

ABD'deki araştırmalara işaret eden Kaboğlu, otel yangınlarının büyük kısmının yatak odalarında ve sigara sebebiyle çıktığını söyledi. İş yerleri ve araçlardaki duruma ilişkin konuşan Kaboğlu, şu bilgileri aktardı:

"Sigaranın doğru söndürülmeden çöp kutusuna atılmasının sonucunu Türkiye'de çok gördük. Koca binalar yandı. Bir hastane yangını hatırlıyorum. Sigara düzgün söndürülmeden çöp kutusuna atıldığı için burada başlayan yangın bütün hastaneyi yakmıştı. Bence birinci sebebi bu. Çünkü iş yerinde ya da arabadayken uyku hali söz konusu olamaz. Araba kullanırken sigara içme meselesi de tamamen dikkatle alakalı. Zaten aslında araç kullanırken sigara içmek Türkiye'de yasak. Aslında bunun cezası da var fakat sigara kullanıcılarını durdurmak çok zor. Biliyorsunuz tiryakileri. Çok büyük ihtimalle dikkatsizlikten, trafikte olan bir durumdan sigarayı yere düşürüp ya da koltuğu yakıp öyle yangına neden oluyorlar."

"KENDİNDEN SÖNEN SİGARA" VE BİLİNÇLENDİRME VURGUSU

Önlemlerin eğitimle başlaması gerektiğini belirten Kaboğlu, okul öncesinden itibaren bilinçlendirme çalışmalarının şart olduğunu ifade etti. Evlerde denetimin zorluğuna değinen Kaboğlu, "Bu noktada insanlara eğitim vermek ve bilinçlendirmek önemli. Bunu da günümüzde sosyal medya üzerinden yapmak çok mümkün. Hepimiz sosyal medyayı çok fazla takip ediyoruz. Televizyonlarda olan kamu spotlarını sosyal medya mecralarına yaymak gerekiyor. Bu şekilde insanları bilinçli tutmaktan başka bir çare aklıma gelmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaboğlu son olarak, ABD'de 2010'lu yıllarda geliştirilen "kendinden sönen sigara" uygulamasının Türkiye'de de değerlendirilebileceğini belirterek, "İnsanlara 'yapmayın' demek, bilinçlendirmek, çocuk yaştan başlayıp eğitmek bir çözüm ama bunun tek başına yeterli olmadığı durumlarda da 'kendinden sönen sigara' da bir çare olabilir." dedi ve kapalı alanlar ile iş yerlerindeki yasakların titizlikle uygulanması gerektiğin