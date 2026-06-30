Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sonbaharda seçim de kabine revizyonu da pas geçildi

Sonbaharda seçim de kabine revizyonu da pas geçildi

NATO zirvesi öncesi yapılan AKP kampında kabine revizyonunun şimdilik gündemde olmadığı, sonbaharda yapılacak bir seçime de sıcak bakılmadığı aktarıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sonbaharda seçim de kabine revizyonu da pas geçildi
Son Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde dile getirilen iddiaya göre AKP'nin Sapanca kampının ardından iki bakan görevden alınmasına karar verilecekti. Kamp sona erdi ancak beklenen bakan revizyonu olmadı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktardığı bilgilere göre bu kabine revizyonu şimdilik gündeme alınmadı.

En az iki bakan değişiyor! Büyük iddia için tarih verildiEn az iki bakan değişiyor! Büyük iddia için tarih verildi

SONBAHAR SENARYOSUNA DA SICAK BAKILMADI

Siyasetin değişmeyen gündemlerinden birisi olan erken ya da baskın seçimin de kampta konuşulduğu, ancak AKP'li kaynakların 2026 sonbaharında erken seçim ihtimaline sıcak bakılmadığını aktardığı bildirildi.

İktidarın hedefinin öncelikli olarak ekonomi olduğu, önümüzdeki aylarda seçim hazırlığından ziyade teşkilatların yeniden yapılandırılmasına ağırlık verilmesi bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN TEŞKİLATINA UYARI: YORULAN VARSA KENARA

Erdoğan, AKP istişare ve değerlendirme kampı kapanış töreninde yaptığı konuşmada teşkilatına şu mesajı verdi:

"Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyükşehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam ama bizim hareketimiz muhabbet üzerine kuruludur"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kabine Toplantısı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro