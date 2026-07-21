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Halk TV Türkiye Son Dakika | YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Son Dakika | YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Son dakika haberi... 2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos arasında yapılacağı duyuruldu.

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Son Dakika | YKS tercih kılavuzu yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, milyonlarca adayın uzun süredir heyecanla beklediği 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun resmi olarak yayımlandığını duyurdu.

Sınav sonuçlarının ardından üniversite hayali kuran öğrenciler için kritik maraton resmen başlarken, tercih ve kayıt takvimi de netlik kazandı.

"UZMAN DESTEĞİ ALMAYI İHMAL ETMEYİN"

Ersoy yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

​​​​​​​"Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."

Son Dakika | YKS tercih kılavuzu yayımlandı - Resim : 1

Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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