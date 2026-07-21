AYT birincisi başarısının sırrını ve hedeflerini anlattı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan 19 yaşındaki Tuğsem Bahar, başarısını disiplinli çalışma ve istikrara borçlu olduğunu belirterek, üniversite tercihini ekonomi bölümünden yana kullanacağını açıkladı.

Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi olan Bahar, sınav hazırlık sürecine erken başladığını ve uzun soluklu bir çalışma programı uyguladığını söyledi.

10. sınıfın ardından YKS hazırlıklarına başladığını ifade eden Bahar, hedefinin yüksek olması nedeniyle düzenli ve yoğun bir tempoda çalıştığını dile getirdi.

"Çalışmaya erken başlayan öğrencilerden biriyim. 10. sınıfı bitirir bitirmez YKS'ye çalışmaya başladım. Hedefim yüksek olduğu için uzun saatler çalışıyordum. Motivasyonumu ve disiplinimi koruyarak çalıştım. 12'nci sınıfa geçtikten sonra 10 saatten aşağı çalışmadım. Okul ve dershanenin çakıştığı günlerde süre azalabiliyordu ama yine de verimli işler yapıyordum. Son aylarda ise çalışma saatlerim 14-15'e kadar çıktı."

HEDEF CEO OLMAK

Ekonomi okuyup üst yönetici olmak istediğini aktaran Bahar, "Şu anda hedefim Koç Üniversitesi'nde ekonomi okumak. İleride CEO olmayı arzuluyorum. Çocukluk hayalim hukuktu, bu yüzden eşit ağırlık alanını seçtim. Ancak son 2 yılda ekonomi daha çok ilgimi çektiği için bu alana yöneldim. Akademik kariyer planlamıyorum şimdilik, yolun ne getireceğini göreceğim ve ona göre ilerleyeceğim." ifadelerini kullandı.

İŞTE BAŞARISININ SIRRI

Sınava hazırlanan adaylara da tavsiyelerde bulunan Bahar, deneme sınavlarının başarının anahtarı olduğunu söyledi. Bahar, "Deneme çözmeyi seven ve bundan en fazla fayda gören öğrencilerden biriyim. Ancak önemli olan sadece deneme çözmek değil, yanlışları ayrıntılı şekilde analiz etmek ve eksikleri tekrar ederek pekiştirmek. Soru bankaları konuları öğretse de gerçek sınav deneyimini ve hız kazanmayı sağlayan denemelerdir." diye konuştu.

VELİLER BURAYA DİKKAT ETSİN!

Bahar'ın babası Özcan Bahar ise kızının elde ettiği dereceyle büyük gurur duyduklarını belirtti.

"Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Kızım hedefini erkenden belirledi ve o hedefe ulaşmak için nasıl çalışması gerektiğini biliyordu. Biz de ailesi olarak her zaman yanında olduk." diyen Özcan Bahar, velilere de çocuklarına baskı yapmak yerine onları desteklemeleri ve motive etmeleri çağrısında bulundu.