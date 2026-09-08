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Halk TV Türkiye Son dakika | Üsküdar Belediyesi önünde protesto! Bir kadın fenalaştı

Son dakika | Üsküdar Belediyesi önünde protesto! Bir kadın fenalaştı

Son dakika... Üsküdar Belediyesi'nin bugünkü başkan vekili seçimi ile AKP'ye geçmesinin ardından belediye önünde protestolar yapıldı. Bir kadın vatandaş gösterdiği tepkinin arından fenalaştı. Çevredekiler fenalaşan kadının yardımına koştu.

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30 yıl sonra sandıkta halkın oyu ile kazanılan Üsküdar Belediyesi yönetimi, Sinem Dedetaş'ın tutuklanması; CHP'li adayın kazandığı başkan vekili seçimimin iptali, seçimde oy kullanacak meclis üyelerinin tutuklanması ve CHP'li meclis üyelerinin AKP'ye transfer edilmesi ile yeniden AKP yönetimine geçti.

BELEDİYE ÖNÜNDE PROTESTOLAR! BİR KADIN FENALAŞTI

Belediyenin AKP'ye geçmesinin ardından belediye önünde halkın protesto ettiği görüldü. Meclis üyelerine çok sert ifadeler ile tepki gösterildi. Bir kadın vatandaş tepkilerin ardından fenalaştı.

Son dakika | Üsküdar Belediyesi önünde protesto! Bir kadın fenalaştı - Resim : 1

ÖZGÜR ÇELİK DE VATANDAŞLARIN YANINA GELDİ

Vatandaşların yoğun protestoları sırasında YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de alana geldi. Çelik, vekillerin de binada olduğunu ve açıklama yapılacağını söyledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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