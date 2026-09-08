Son dakika | Üsküdar Belediyesi önünde protesto! Bir kadın fenalaştı

30 yıl sonra sandıkta halkın oyu ile kazanılan Üsküdar Belediyesi yönetimi, Sinem Dedetaş'ın tutuklanması; CHP'li adayın kazandığı başkan vekili seçimimin iptali, seçimde oy kullanacak meclis üyelerinin tutuklanması ve CHP'li meclis üyelerinin AKP'ye transfer edilmesi ile yeniden AKP yönetimine geçti.

BELEDİYE ÖNÜNDE PROTESTOLAR! BİR KADIN FENALAŞTI

Belediyenin AKP'ye geçmesinin ardından belediye önünde halkın protesto ettiği görüldü. Meclis üyelerine çok sert ifadeler ile tepki gösterildi. Bir kadın vatandaş tepkilerin ardından fenalaştı.

ÖZGÜR ÇELİK DE VATANDAŞLARIN YANINA GELDİ

Vatandaşların yoğun protestoları sırasında YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de alana geldi. Çelik, vekillerin de binada olduğunu ve açıklama yapılacağını söyledi.