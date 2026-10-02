Son dakika | 5 işçinin can verdiği maden faciasında şirket yöneticileri gözaltında

Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayda sorumluluğu bulunan ve ihmali olabileceği değerlendirilen, aralarında işletmeci maden şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 9 yöneticinin gözaltına alındığını duyurdu.

ÖLEN MADENCİLERDEN İKİSİNİN OTOPSİSİ TAMAMLANDI

Hayatını kaybeden 5 işçinin İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemlerine başlandı. İlk olarak otopsisi yapılan işçilerden Kerim Ören ve Halit Ersay'ın (37) cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Ören'in cenazesi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine, Ersay'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Denizli'nin Çameli ilçesine götürüldü. (DHA)

"O AN ÇOCUKLARIM AKLIMA GELDİ"

Yaralı kurtarılan madencilerden İbrahim Çimen’in tedavisi normal serviste sürerken, Süleyman Şakrak ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Göçükten sağ kurtulan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Çimen, “Çalışıyorduk, destek yapıyorduk. Çalıştığımız bölgedeki direkler bir anda çökmeye başladı. Kendimi attım. Direkler, belimden bastırmaya başladı. O an çocuklarım aklıma geldi" dedi. Kalçasında çatlak, ayağında ise çatlak ve kırık bulunduğunu belirten Çimen, 2005 yılından bu yana madende çalıştığını söyledi. Emekli olduktan sonra ihtiyaçları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Çimen, "Maaşlar düzenli yatmıyordu. Hepimizde aynı sorunlar vardı, bu işe de yansıyor" diye konuştu.

EMEKLİ OLMASINA RAĞMEN ÇALIŞIYORDU'

Hayatını kaybeden madencilerden İsa Olcay'ın kardeşi Yüksel Olcay (47), ağabeyinin 5 yıl önce emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini belirtip, "Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordu. Maalesef dün acı haberi aldık. Gece yola çıktık. Antalya'dan geldim. Şu an Adli Tıp Kurumu'ndayız. Sonuçları bekliyoruz. Buradan da cenazemizi alıp, memleketimiz olan Kütahya'nın Gediz ilçesi Gökler beldesine gideceğiz" dedi.

'NİŞAN HAZIRLIĞI VARDI'

Maden işçisi Ramazan İnce'nin amcası Sefer İnce de "Ramazan, yaklaşık 2 senedir maden ocağında çalışıyordu. Bekardı. 'Evlilik için hazırlık yapıyorum' diyordu ama tam olarak da net değildi. Görüştüğü biri vardı. Nişan hazırlığı vardı. Günü henüz belli değildi" diye konuştu.