Nigar'ın ölümünde 30 yıl sonra korkunç itiraf: Ağabeyim sopayla döverek katletti

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde, aradan geçen 30 yıla rağmen hakkında hiçbir resmi kayıp başvurusu yapılmayan ve dijital dünyada tek bir izine dahi rastlanmayan Nigar Bilgin'in öldürüldüğü belirlendi. Nigar Bilgin'in eşinin kardeşi cinayeti tek tek itiraf etti.

Olay, Nigar Bilgin'in kimlik yenilemek için bile hiçbir kuruma başvurmadığının fark edilmesiyle ortaya çıktı. Dosyayı devralan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), genç kadının kaybolduğu dönemde şiddet gördüğünü ve eşi Zeki Bilgin ile sürekli kavga ettiğini saptadı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, o dönem çevresine "Beni terk edip babasının evine gitti" yalanını söyleyen Zeki Bilgin'in, aradan geçen 30 yıl boyunca karısının bulunması için parmağını bile kıpırdatmadığını belirledi. Dahası, zanlının yaklaşık 20 yıldır köy yakınlarındaki bir mağarada tek başına yaşadığı tespit edildi.

"EVE GELDİĞİMİZDE BAYILDI SANDIM"

JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınan 65 yaşındaki Zeki Bilgin, jandarmadaki sorgusunda eşini kendisinin öldürmediğini söyledi. Sabah'ın haberine göre Bilgin, "Eşimi almak için kayınpederinin evine gittiğimde babasının onu dövdüğünü gördüm. Zorla alıp eve getirdim. Eve geldiğimizde eşim bayıldı sandım, bir süre sonra nefes almadığını fark ettim. Babası dövdüğü için evimde öldü, ben de korkup kırsala gömdüm" dedi.

KARDEŞİ İTİRAF ETTİ

Ancak katil zanlısının kardeşi M.B., ifadesinde ağabeyinin Nigar Bilgin'i sopayla döverek katlettiğini açıkça itiraf etti.

Savcılık gözetiminde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Zeki Bilgin'in işaret ettiği ormanlık alan ve mağara çevresinde kazı çalışması yapıldı. Yapılan aramalarda Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik kalıntıları ve kıyafet parçaları ele geçirildi. Kesin ölüm nedeninin ve kimlik tespitinin belirlenmesi için materyaller adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki Bilgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.