Son Dakika | Soma'da 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'da maden ocağında meydana gelen göçükte kayıp 3 madenci için yürütülen arama çalışmaları tamamlandı. Manisa Valiliği, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine de ulaşıldığını açıkladı. Böylece göçükte yaşamını yitiren madencilerin sayısı 5'e yükseldi.

Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır.



Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına… pic.twitter.com/OwgABsAxf5 — Manisa Valiliği (@ManisaValiligi) October 2, 2026

VALİLİK: ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUÇLANDI

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Valilik açıklamasında ayrıca, "Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir maden işletmesinde göçük meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ekiplerinin toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildiğini, göçük altında bulunan 2 madencinin sağ olarak çıkarıldığını, 5 madenciye ulaşılmaya çalışıldığını bildirmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurmuştu. Gürlek, ilk belirlemelere göre kazadan etkilenen 7 işçiden 4'ünün tahliye edildiğini, 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 2 işçinin hastaneye sevk edildiğini ve göçük altındaki 3 işçiye ulaşılmaya çalışıldığını açıklamıştı.

DHA