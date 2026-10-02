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Halk TV Türkiye Son Dakika | Soma'da 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Son Dakika | Soma'da 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika... Manisa Valiliği Soma'da meydana gelen maden göçüğündeki arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve göçük altında kalan 3 maden işçisinin de cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Böylelikle ölü sayısı 5'e yükseldi.

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Son Dakika | Soma'da 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı
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Manisa'da maden ocağında meydana gelen göçükte kayıp 3 madenci için yürütülen arama çalışmaları tamamlandı. Manisa Valiliği, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine de ulaşıldığını açıkladı. Böylece göçükte yaşamını yitiren madencilerin sayısı 5'e yükseldi.

VALİLİK: ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUÇLANDI

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Valilik açıklamasında ayrıca, "Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

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NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir maden işletmesinde göçük meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ekiplerinin toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildiğini, göçük altında bulunan 2 madencinin sağ olarak çıkarıldığını, 5 madenciye ulaşılmaya çalışıldığını bildirmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurmuştu. Gürlek, ilk belirlemelere göre kazadan etkilenen 7 işçiden 4'ünün tahliye edildiğini, 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 2 işçinin hastaneye sevk edildiğini ve göçük altındaki 3 işçiye ulaşılmaya çalışıldığını açıklamıştı.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Manisa Maden faciası
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