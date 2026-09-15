Son dakika | Silivri’de batan İmamoğlu gemisinin kaptanının cansız bedeni 13 gün sonra bulundu!

Silivri açıklarında 2 Eylül’de Alsu isimli gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürerken, 14 Eylül’de, yani dün bulunan erkek cesedinin geminin kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğu belirlendi. (DHA)

5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU!

Kayhan’ın cansız bedeni, geminin battığı bölgenin yaklaşık 5 kilometre uzağında bulundu.

10 KİŞİLİK MÜRETTEBATTAN GERİYE 9 KİŞİ KALDI

Kaptan Yaşar Kayhan ile birlikte 10 kişilik mürettebatın tamamından kazanın ardından haber alınamamıştı. Kayhan’ın kimliğinin belirlenmesiyle birlikte kayıp mürettebat sayısı 9’a düştü. Diğer mürettebatı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMAMIŞTI

Dün saat 13.15 sıralarında Silivri açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine denizde ceset bulunduğu yönünde ihbar gelmiş, suda bulunan ceset Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Silivri Limanı’na getirilmişti.

İlk incelemelerde, cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle vücutta tahriş ve bozulma meydana geldiği belirlenmiş ve bu nedenle cesedin kimliği olay yerinde tespit edilememişti. Ceset, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da, dün yaşanan gelişme üzerine bir açıklama yapmıştı.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

02.09.2026 tarihinde Marmara Denizi’nde ticari faaliyette bulunan M/T ALSU ile TUGBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan TUGBERK İMAMOĞLU isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 km mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir.