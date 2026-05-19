Son dakika | Ruhsatsız maden ocağında göçük! Can kaybı var
Son dakika haberi... Zonguldak'ta, oğluyla birlikte çalıştığı kaçak maden ocağında göçük altında kalan 45 yaşındaki Erol Türksever hayatını kaybetti.
Bugün saat 11.00 sularında Dilaver Mahallesi’nde kaçak bir maden ocağında göçük meydana geldi. Baba Erol Türksever ve oğlu birlikte çalıştığı sırada göçük oldu.
GÖÇÜKTEN OĞLU ÇIKARDI
Yara almayan oğlu, göçük altında kalan Türksever’i ocaktan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
BABA HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Erol Türksever, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türksever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BOMBAYLA İMHA EDİLMİŞTİ YENİDEN AÇMIŞLAR
Kaçak maden ocağının daha önce jandarma ekipleri tarafından bombayla imha edildiği ancak daha sonra sahibi tarafından yeniden açıldığı anlaşıldı. Maden ocağının sahibinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
