Son dakika | Ruhsatsız maden ocağında göçük! Can kaybı var

Bugün saat 11.00 sularında Dilaver Mahallesi’nde kaçak bir maden ocağında göçük meydana geldi. Baba Erol Türksever ve oğlu birlikte çalıştığı sırada göçük oldu.

GÖÇÜKTEN OĞLU ÇIKARDI

Yara almayan oğlu, göçük altında kalan Türksever’i ocaktan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Erol Türksever, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türksever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BOMBAYLA İMHA EDİLMİŞTİ YENİDEN AÇMIŞLAR

Kaçak maden ocağının daha önce jandarma ekipleri tarafından bombayla imha edildiği ancak daha sonra sahibi tarafından yeniden açıldığı anlaşıldı. Maden ocağının sahibinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.