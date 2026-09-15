Son Dakika | Pendik'te 8 katlı binada yangın!

Pendik'te bir binadaki iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik'te Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde 8 katlı binanın ilk 2 katında plastik ve ambalaj ürünleri satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN 3. KATA DA SIÇRADI

Kısa sürede alevler büyüdü ve binanın konut olarak kullanılan 3. katına da sıçradı.

Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yoğun duman sebebiyle binada bulunan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor. (AA-DHA)