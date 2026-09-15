Bakırköy’de kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın çatısında yangın

Bakırköy'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Başak Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yangının çıktığı çatıya müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmış olması nedeniyle yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. (DHA)