Son Dakika | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 İLDE 45 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA

Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 10’unun cezaevinde olduğu belirlendi. Başsavcılık, 33 şüphelinin 25 Eylül’de gözaltına alındığını, daha sonra 5 şüphelinin daha yakalandığını bildirdi.

38 ŞÜPHELİDEN 36'SI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan toplam 38 şüpheliden 36’sı tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 36 şüphelinin tamamının tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada soruşturmaya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin YAZICIOĞLU ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar doğrultusunda;

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü Faaliyetleri Kapsamında Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilerek, Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli şahıslardan 10'unun cezaevinde olduğu tespit edilmiş olup, 33 şüpheli şahıs 25.09.2026 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Akabinde mezkur suçları işledikleri tespit edilen 5 şüpheli şahıs daha gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan toplam 38 şüpheli şahıs mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, 36 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle, 2 şüpheli şahıs adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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