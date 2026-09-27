Son Dakika | MKE fabrikasında iş kazası: Ölü ve yaralılar var

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Gazi Fişek Fabrikasında bir iş kazası meydana geldiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada; su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında yaşanan olayda bakım onarım işçisi Ferhat Öz'ün hayatını kaybettiği, ikisi ağır olmak üzere toplam 4 personelin de yaralandığı belirtildi.

MKE'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada şunlara yer verildi:

"27 Eylül 2026 tarihinde Gazi Fişek Fabrikamızın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında bir iş kazası yaşanmıştır. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 4 personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Personelimizden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralanan bakım onarım işçimiz Ferhat Öz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir." (DHA)