Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde yaşanan kaza sonrası SGK uzmanı uyardı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un evinde temizlik yaparken ağır yaralanan yabancı uyruklu çalışanın yaşadığı kaza, ev hizmetlerinde sigorta ve çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi.

Evlerinde temizlikçi veya bakıcı istihdam edenlerin yasal yükümlülükleri göz ardı etmesi son derece ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Bazı ev sahipleri sigortayı gereksiz bir maliyet kalemi olarak görürken, çalışanı bir şirket aracılığıyla temin ettiğinde sorumluluğun kendisinde olmadığını zannediyor. Ancak evde meydana gelebilecek bir iş kazası, hane sahibini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemeleri ve yüksek tazminat talepleriyle karşı karşıya bırakabiliyor.

Konuyu Türkiye gazetesindeki köşe yazısında değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, ev hizmetlerindeki hukuki ve cezai sorumluluklara dikkat çekti.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMANIN AĞIR CEZAİ VE MALİ FATURASI

Karakaş şu uyarılarda bulundu:

"Evinizde görev yapan kişinin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca SGK bildirimi yapılmadığı takdirde, sıradan idari para cezalarıyla kurtulmak mümkün değildir. Mevzuat gereğince her ay için katlanarak artan ağır idari para cezaları ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

Evinizde istihdam ettiğiniz temizlikçi sigortasız durumdayken bir iş kazası geçirirse (örneğin cam silerken düşüp hayatını kaybederse ya da sakat kalırsa), SGK yaptığı bütün masrafları işverene rücu eder:

Peşin Sermaye Değeri: Hayatını kaybeden çalışanın geride kalan eşine, çocuklarına veya ana-babasına bağlanan aylıkların peşin sermaye değeri (milyonlarca lira) işverenden tahsil edilir.

Tedavi Masrafları: Hastane, ameliyat ve rehabilitasyon giderlerinin tamamı hane sahibinin cebinden çıkar.

Malullük Maaşı: Hayatta kalıp malul kalan temizlikçiye bağlanan ömür boyu maaşın peşin değeri de işverenden rücuen alınır.

Kurumun çıkaracağı bu rücu faturası, evinizin ve arabanızın toplam piyasa değerini katbekat aşabilecek büyüklüğe ulaşabilir. SGK alacağını tahsil edebilmek amacıyla icra takibi başlatır ve eviniz ile aracınız haczedilerek satılır.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Yaşanan felaketin yalnızca SGK faturalarıyla sınırlı kalmadığını belirten Karakaş, kazaya uğrayan temizlikçi hayattaysa bizzat kendisinin; değilse geride kalan yakınlarının İş Mahkemelerinde hane sahibi aleyhine yüksek meblağlı tazminat davaları açma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Karakaş "Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında, ev hizmetlerinde görev yapanların işvereni konumundaki hane sahipleri çoğunlukla “Tam Kusurlu” veya “Ağır İhmalli” kabul edilmektedir." diye ifade etti.

İş kazaları halinde hukuken olacakları sıralayan Karakaş şunları aktardı:

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Vefat eden çalışanın ailesine, yaşamları boyunca mahrum kaldıkları ekonomik desteğe oranla devasa tazminatlar ödenir.

Cismani Zarar (Maluliyet) Tazminatı: Çalışan sakat kaldığı takdirde, meslekte kazanma gücü kaybı oranına göre yüksek tutarlı maddi tazminatlar hükmedilir.

Manevi Tazminat: Kazanın yarattığı derin elem ve ızdırap sebebiyle mahkemelerce milyonlarca liralık manevi tazminat kararları verilmektedir.

Yazar İsa Karakaş köşe yazısında konuya ilişkin olarak, “Basiretsiz işveren, tedbiri ihmal edip takdire sığınamaz. Yargıtay kararları nettir: Evde iş güvenliğini sağlamamak, ağır kusurdur!” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) BOYUTU: HAPİS CEZASI KAPIDA

Karakaş, evde istihdam edilen temizlikçinin gözetilmeyip hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan kendi haline bırakılması durumunda meydana gelen ölüm veya yaralanma olaylarının, yalnızca hukuki değil aynı zamanda cezai sorumluluğu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Karakaş'ın aktardığına göre bu durumda Türk Ceza Kanunu (TCK) Taksirle Ölüme Neden Olma'dan2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülür.

TCK Taksirle Yaralamaya Neden Olma: 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Buna örnek veren Karakaş şunları aktardı:

"Örneğin yüksekte cam silinirken gerekli emniyet tedbirleri sağlanmadığı takdirde mahkemeler “bilinçli taksir” hükmü verebilmektedir. Söz konusu hapis cezaları ertelenmez ve adli para cezasına çevrilmez; kendinizi bir anda demir parmaklıklar ardında bulabilirsiniz."

TÜRKİYE'DE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLULAR

Türkiye’de ev hizmetlerinde görevlendirilen yabancı uyruklu kişilerin büyük bir çoğunluğu çalışma izni bulunmadan çalıştırıldığını söyleyen Karakaş "Çalışma izni bulunmayan bir yabancının SGK tescilinin yapılması da hukuken imkansızdır. Temizlik şirketinden yönlendirilmiş olsa dahi kişiyi kapıdan içeri almadan evvel çalışma izni ile SGK tescilinin kontrol edilmesi zorunlu bir mecburiyettir." dedi.

"Yabancı uyruklu işçiyi ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştıramazsınız; en az 30 gün üzerinden tam SGK bildirimi yapılması şarttır." diyen Karakaş, çalışma izni olmayan bir yabancıyı çalıştıran hane sahibine her bir yabancı çalışan için yaklaşık 55.000 Türk Lirası ile 60.000 Türk Lirası civarında idari para cezası kesileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca yabancının konaklama ve sınır dışı edilme yol masrafları da işverene yükleniyor.

ÇİFTE CEZA

Hem kaçak yabancı çalıştırma cezası hem de sigortasız işçi çalıştırma cezası aynı anda uygulanıyor.