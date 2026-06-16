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Son Dakika | Marmara Denizi'nde deprem

Son dakika haberi... Marmara Denizi Balıkesir açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Marmara Denizi'nde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Balıkesir'e 4.54 kilometre açıklarında 23:41 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada, depremin 13.39 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Son Dakika | Marmara Denizi'nde deprem - Resim : 1

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:

  • Büyüklük:3.6 (Ml)
  • Yer:Marmara Denizi - [04.54 km] Marmara (Balıkesir)
  • Tarih:2026-06-16
  • Saat:23:41:19 TSİ
  • Enlem:40.60056 N
  • Boylam:27.48972 E
  • Derinlik:13.39 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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