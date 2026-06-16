Son Dakika | Marmara Denizi'nde deprem
Son dakika haberi... Marmara Denizi Balıkesir açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Balıkesir'e 4.54 kilometre açıklarında 23:41 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yapılan açıklamada, depremin 13.39 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
AFAD'ın söz konusu depremle ilgili kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:
- Büyüklük:3.6 (Ml)
- Yer:Marmara Denizi - [04.54 km] Marmara (Balıkesir)
- Tarih:2026-06-16
- Saat:23:41:19 TSİ
- Enlem:40.60056 N
- Boylam:27.48972 E
- Derinlik:13.39 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi