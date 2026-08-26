Son dakika | Madenciler Saray'a yürüme kararı alınca Holding geri adım attı!

Hak edişlerini ve tazminatlarını alamadıkları için 16 gündür Ankara'da, Enerji Bakanlığı önünde eylemde olan Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri, yaptıkları açıklamada eğer alacakları kendilerine verilmezse Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyeceklerini duyurmuştu.

YÜRÜME KARARININ ARDINDAN HOLDİNGTEN GERİ ADIM!

Dün bakanlık yetkilileri ile görüşen madenci heyeti, olumlu bir sonuç çıkmadığı takdirde bugün saraya yürüyeceklerini yinelemişti. Akşam saat 19.00'da madenciler ile Yıldızlar SSS Holding arasında saat 02.30'a kadar bir görüşme yapıldı.

MADENCİLER: ZAFERE YAKLAŞTIK!

Bağımsız Maden İş, bu görüşmenin ardından açıklama yaptı. Açıklamada zafere yaklaşıldığını, madencilerin ana alacaklarının büyük kısmında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SARAY'A YÜRÜME KARARI ERTELENDİ

Bu gelişmenin ardından madenciler arasında bir oylama yapıldı. Oylamadan bugünkü Saray'a yürüme kararını erteleme sonucu çıktı.

BAKANLIK ÖNÜNDEN ADLİYEYE GEÇİYORLAR

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan madenciler için bakanlık önünden adliyeye geçecek olan madenciler, kamuoyunu da desteğe çağırdı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK BAKANLIK ÖNÜNDE GÖZALTI

Günlerdir eylemde olan ve 5 defa gözaltına alınan madencilere dün Cumhurbaşkanı danışmanlarından Oktay Saral da destek verdi. Saral madencilere yapılanların sindirilemeyeceğini söylemişti. Ancak bu desteğin üzerinden çok kısa bir zaman sonra madenciler yine gözaltına alındı. Bu gözaltı, madencilerin eylemdeki 6. gözaltısı olmuştu.

ZAFERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR

Eylemde olan madencilerin son açıklaması şu şekilde oldu:

Basına ve kamuoyuna,

Heyetimizin Yıldızlar SSS Holding ile dün akşam 19.00'da başlayan ve sabah 02.30'a kadar süren görüşmesi sonrasında zafere yaklaşmış olduğumuzu duyururuz. Madencilerin ana alacaklarının büyük bir kısmı konusunda anlaşmaya varılmış olup nihai durum bugün yapılacak olan görüşmeler ve hesaplamalarla belli olacaktır.

Bu gelişmeler sebebiyle yaptığımız oylama sonrasında bugün yapacağımız eylemler ve yapacağımız yürüyüşü erteleme kararı aldık.

Madenciler ve ailelerimiz olarak, dün akşam gözaltına alınan Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu için Ankara Adliyesi'ne geçiyoruz. Basını ve kamuoyunu yoldaşlarımıza sahip çıkmaya, Ankara Adliyesi'ne bekliyoruz.

Nihai durum belirli olana dek halkımızı dikkatle takip etmeye davet ediyor, bugüne kadar verilen destek ve dayanışma için şimdiden teşekkür ederiz.