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Halk TV Türkiye Son dakika | Madenciler Saray'a yürüme kararı alınca Holding geri adım attı!

Son dakika | Madenciler Saray'a yürüme kararı alınca Holding geri adım attı!

16 gündür haklarını almak için Ankara'da eylemde olan madenciler, haklarını alamadıkları için bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüme kararı almışlardı. Bu karar sonrası Holding'ten geri adım geldi. Madencilerin ana alacaklarında anlaşmaya varıldı.

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Hak edişlerini ve tazminatlarını alamadıkları için 16 gündür Ankara'da, Enerji Bakanlığı önünde eylemde olan Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri, yaptıkları açıklamada eğer alacakları kendilerine verilmezse Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyeceklerini duyurmuştu.

Ankara'da madencilerden Cumhurbaşkanlığına yürüme kararıAnkara'da madencilerden Cumhurbaşkanlığına yürüme kararı

YÜRÜME KARARININ ARDINDAN HOLDİNGTEN GERİ ADIM!

Dün bakanlık yetkilileri ile görüşen madenci heyeti, olumlu bir sonuç çıkmadığı takdirde bugün saraya yürüyeceklerini yinelemişti. Akşam saat 19.00'da madenciler ile Yıldızlar SSS Holding arasında saat 02.30'a kadar bir görüşme yapıldı.

Son dakika | Madenciler Saray'a yürüme kararı alınca Holding geri adım attı! - Resim : 2

MADENCİLER: ZAFERE YAKLAŞTIK!

Bağımsız Maden İş, bu görüşmenin ardından açıklama yaptı. Açıklamada zafere yaklaşıldığını, madencilerin ana alacaklarının büyük kısmında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SARAY'A YÜRÜME KARARI ERTELENDİ

Bu gelişmenin ardından madenciler arasında bir oylama yapıldı. Oylamadan bugünkü Saray'a yürüme kararını erteleme sonucu çıktı.

BAKANLIK ÖNÜNDEN ADLİYEYE GEÇİYORLAR

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan madenciler için bakanlık önünden adliyeye geçecek olan madenciler, kamuoyunu da desteğe çağırdı.

Madencilere sosyal medyadan destek bakanlık önünde gözaltı!Madencilere sosyal medyadan destek bakanlık önünde gözaltı!

Son dakika | Madenciler Saray'a yürüme kararı alınca Holding geri adım attı! - Resim : 4

SOSYAL MEDYADA DESTEK BAKANLIK ÖNÜNDE GÖZALTI

Günlerdir eylemde olan ve 5 defa gözaltına alınan madencilere dün Cumhurbaşkanı danışmanlarından Oktay Saral da destek verdi. Saral madencilere yapılanların sindirilemeyeceğini söylemişti. Ancak bu desteğin üzerinden çok kısa bir zaman sonra madenciler yine gözaltına alındı. Bu gözaltı, madencilerin eylemdeki 6. gözaltısı olmuştu.

ZAFERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR

Eylemde olan madencilerin son açıklaması şu şekilde oldu:

Basına ve kamuoyuna,

Heyetimizin Yıldızlar SSS Holding ile dün akşam 19.00'da başlayan ve sabah 02.30'a kadar süren görüşmesi sonrasında zafere yaklaşmış olduğumuzu duyururuz. Madencilerin ana alacaklarının büyük bir kısmı konusunda anlaşmaya varılmış olup nihai durum bugün yapılacak olan görüşmeler ve hesaplamalarla belli olacaktır.

Bu gelişmeler sebebiyle yaptığımız oylama sonrasında bugün yapacağımız eylemler ve yapacağımız yürüyüşü erteleme kararı aldık.

Madenciler ve ailelerimiz olarak, dün akşam gözaltına alınan Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu için Ankara Adliyesi'ne geçiyoruz. Basını ve kamuoyunu yoldaşlarımıza sahip çıkmaya, Ankara Adliyesi'ne bekliyoruz.

Nihai durum belirli olana dek halkımızı dikkatle takip etmeye davet ediyor, bugüne kadar verilen destek ve dayanışma için şimdiden teşekkür ederiz.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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