Madencilere sosyal medyadan destek bakanlık önünde gözaltı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral madencilere haklarını vermeyen Yıldızlar SSS Holding'e dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Saral'ın açıklamasının hemen ardından Enerji Bakanlığı önünde eylemde olan madenciler gözaltına alındı.

Saral, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi:

"Uzun süredir ülke gündemimizde olan ve milyonlarca liralık servete sahip olduğu belirtilen Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız’ın, maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialar sindirilemez, sineye çekilemez.

Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez. İşçinin hakkı, patronun insafına bırakılamaz.

Maden işçilerimizin yanındayız. İlgili bakanlıkları ve yetkili kurumları bu iddiaları ivedilikle incelemeye, maden işçilerinin haklarını korumaya ve alacaklarının ödenmesi için gereken adımları atmaya davet ediyoruz.

İşçinin hakkı, patronun lütfu değil; alın terinin karşılığıdır."

Saral'ın bu paylaşımından kısa süre sonra Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BİR HOLDİNGE SÖZ GEÇİREMEYENLER MADENCİLERİ GÖZALTINA ALIYOR"

Sendika, "Gözaltına alınıyoruz!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, işçilere yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Evrensel gazetesi

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gözaltına alınıyoruz! Bir holdinge söz geçiremeyenler madencileri gözaltılarla yıldırmak istiyor. Bu aşağılama, bu cüret hepimizedir!"