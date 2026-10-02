Son Dakika | Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Alevlerin arasında mahsur kalanlar var

İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında mahsur kalanlar var. Ekiplerin binada mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmaları sürüyor.

Dumandan etkilenen vatandaşlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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