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Halk TV Türkiye Son Dakika | Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Alevlerin arasında mahsur kalanlar var

Son Dakika | Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Alevlerin arasında mahsur kalanlar var

Son dakika haberi... Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Dakika | Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Alevlerin arasında mahsur kalanlar var - Resim : 1

Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında mahsur kalanlar var. Ekiplerin binada mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmaları sürüyor.

Son Dakika | Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Alevlerin arasında mahsur kalanlar var - Resim : 2

Dumandan etkilenen vatandaşlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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