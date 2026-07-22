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Halk TV Türkiye Son Dakika | İstanbul'da şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi

Son Dakika | İstanbul'da şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi

Son dakika haberi... İstanbul'da AKOM ve MGM'nin yaptığı uyarıların ardından şiddetli fırtına etkili oldu.

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Son Dakika | İstanbul'da şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi
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AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarılar sonrasında İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kentte etkisini artıran fırtına nedeniyle, birçok ilçede ağaçlar devrildi. Park halindeki araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerlerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son Dakika | İstanbul'da şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi - Resim : 1

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GÜNGÖREN’DE ÇATILAR HASAR GÖRDÜ

Güngören'de aniden etkili olan fırtına sebebiyle reklam ve sac panolar yerinden koparak cadde ve sokaklara savruldu.

Bazı panolar park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı. Kuvvetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatı kaplamaları yerinden koparken, çevreye savrulan parçalar tehlike oluşturdu.

Son Dakika | İstanbul'da şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi - Resim : 3

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaç dallarında kırılmalar meydana geldi. İhbarlar üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yollara savrulan panolar ile tehlike oluşturan parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Ümraniye'de de şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, seyir halinde olan motosiklet sürücülerinin de zorlandığı görüldü. İlçede rüzgarla beraber hafif yağışta meydana geldi.

Beykoz Burunbahçe'de denize giren vatandaşlar şiddetli rüzgarın etkili olmasıyla beraber kaçarak kıyıdan uzaklaştı. Sahilde bulunan seyyar satıcılarda ise çıkan kum fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı.

(DHA, AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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