Sıcaklıklar 13 derece birden düştü: Edirne'de yollar göle döndü

Uzun süre boyunca sıcak hava etkisinde olan Edirne'de sıcaklıkların 13 derece birden düşmesiyle sağanak yağış etkili oldu. İl genelinde öğleden sonra bir anda bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

EDİRNE'DE SICAKLIK 13 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının 35 derece olarak ölçüldüğü Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar düştü.

SAĞANAK YAĞMUR KENTİ ESİR ALDI

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentte sağanak yağış kendisini gösterdi. Öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollar adeta göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, sağanaktan korunmak için binaların girişleri ile otobüs duraklarına sığındı. Polis ekipleri trafikte bir dizi önlem aldı.

HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Kentte sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne için 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

Edirne 5 günlük hava tahmin raporu (Kaynak: MGM)

İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan söz konusu sağanak yağışın önümüzdeki günlerde İstanbul'da da etkili olacağı belirtiliyor. (AA)