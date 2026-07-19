İstanbul için üst üste yağış uyarıları! Önce Meteoroloji şimdi AKOM... 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19-25 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, hafta başında iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları yükselirken, Perşembe gününden itibaren aynı bölgelerde hissedilir derecede düşüş yaşanacak. İstanbul'da ise Çarşamba günü başlayacak yağışlı hava 4 gün boyunca etkisini sürdürecek. Öte yandan AKOM'da İstanbul için hava tahmin raporunu yayınladı. Hafta başına güneşli bir gökyüzüyle başlayacak olan İstanbulluları, hafta ortasından itibaren yağışlı bir hava dalgası bekliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Hafta ortası itibarıyla İstanbul'da hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor ve yağışlı sistem kente giriş yapıyor.

22 Temmuz Çarşamba: Hava parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu olacak. Sıcaklık en yüksek 30°C'ye düşecek. Beklenen yağış miktarı 1-3 kg/m².

23 Temmuz Perşembe: Yerel yağışlar devam edecek, sıcaklık hissedilir derecede düşerek en yüksek 27°C civarında ölçülecek. Beklenen yağış miktarı 1-5 kg/m².

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ KAPIDA!

AKOM verilerine göre, haftanın en kritik günleri Cuma ve Cumartesi olacak. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması ve yağış miktarının artması bekleniyor.

24 Temmuz Cuma: Bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklık en yüksek 28°C. Yağış miktarının 2-7 kg/m² arasında olması öngörülüyor.

25 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlar şiddetini artırarak devam edecek. En yüksek sıcaklık 28°C olurken, metrekareye düşecek yağış miktarının 5-15 kg/m²'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

Pazar günü İstanbul'da sıcak ve az bulutlu bir hava hakim.

Gündüz Sıcaklığı: Sabah saatlerinde 24°C olan sıcaklık, öğle saatlerinde 32°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 26°C, gece ise tekrar 24°C civarında seyredecek.

Nem ve Rüzgar: Nem oranının %40 ile %80 arasında değişmesi beklenirken, poyrazdan esen rüzgarın hızı saatte 15-35 km/sa bulacak. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü. Bugün herhangi bir yağış beklenmiyor.

HAFTA BAŞI GÜNEŞLİ, POYRAZ SERİNLETECEK

Pazartesi ve Salı günleri İstanbul genelinde yağış öngörülmüyor. Havanın çoğunlukla güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

20 Temmuz Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33°C, en düşük 23°C.

21 Temmuz Salı: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C, en düşük 23°C.

Aralıklarla kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli esecek rüzgarların (10-40 km/sa) sıcak havada İstanbullulara bir nebze de olsa serinlik hissi vermesi bekleniyor.