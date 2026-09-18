Son Dakika | İmamoğlu'ndan AKP'ye çok sert ekonomi tepkisi! "Vurgunun her türlüsünü bu millete yaşattılar"

Ekrem İmamoğlu, ekonomi ve adaletteki krizin faturasının millete yüklendiğini belirtti. İktidarın yönetme becerisini kaybettiğini savunan İmamoğlu, derhal seçim çağrısı yaptı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AKP iktidarına ekonomi ve adalet politikaları üzerinden sert tepki gösterdi. Kamu kurumlarında liyakatin yerini sadakatin aldığını belirten İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Adalet çökmüş! Ekonomi çökmüş! Faturası da milletin sırtına yüklenmiştir. “Siyasi vurgun” peşinde koşanlar, “VURGUNUN” her türlüsünü bu millete yaşatmış; nihayetinde bu iktidar da dibe vurmuştur. Yönetme becerisi kalmamıştır."

KRİZİN İKİ NEDENİNİ SIRALADI

İmamoğlu, ekonomi ve adalet yönetimindeki krizin nedenlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekonomi ve Adalet yönetimlerinde krizin derinleşmesinin ancak iki nedeni vardır. Birincisi, becerisizlik ve acemilik. İkincisi, art niyetli menfaat istismarı. Bu kara düzeni kuran da 86 milyonun içini karartan da bellidir."

"LİYAKATİN YERİNİ SADAKAT ALDI"

Denetleyici ve düzenleyici kurumların içinin boşaltıldığını savunan İmamoğlu, kamu yönetimine yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Bu rejim, denetleyici ve düzenleyici kurumların içini boşaltmış; milletin hakkını koruyacak liyakatli kamu görevlilerini dışlamıştır. Liyakatten sadakate, deneyimden eş - dost - akraba sistemi kurulmuştur. Her kurum, bir kişinin ağzına bakmak zorunda bırakılmıştır."

"DERHAL SEÇİM" ÇAĞRISI

İmamoğlu, açıklamasını seçim çağrısıyla tamamladı:

"Kurtuluşun reçetesi; seçimdir, milletin iradesidir, siyaset vurguncularının evlerine gönderilmesidir. Yarının bugünleri aratmaması için hemen ve derhal seçim!"