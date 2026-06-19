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Halk TV Türkiye Son dakika | İBB Kültür A.Ş. Mali İşler Müdürü Erhan Karaal kurtarıldı: 7 kişi gözaltında

Son dakika | İBB Kültür A.Ş. Mali İşler Müdürü Erhan Karaal kurtarıldı: 7 kişi gözaltında

Maltepe’de evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Tuzla’da tutulduğu inşaatta kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

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Son dakika | İBB Kültür A.Ş. Mali İşler Müdürü Erhan Karaal kurtarıldı: 7 kişi gözaltında
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İstanbul’un Maltepe ilçesinde önceki gün saat 21.00 sıralarında kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’dan sevindirici haber geldi.

ERHAN KARAAL KURTARILDI

Karaal’ın kaçırılması ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Karaal’ın 3 kişi tarafından darbedilerek zorla araca bindirildiği belirlendi.

İBB Kültür A.Ş. Mali İşler Müdürü Erhan Karaal kaçırıldıİBB Kültür A.Ş. Mali İşler Müdürü Erhan Karaal kaçırıldı

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Karaal’ın tutulduğu adresi tespit etti. Polis ekipleri, Karaal’ın Tuzla’da bir inşaatta alıkonulduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda Erhan Karaal sağ olarak kurtarıldı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Karaal'ı kurtarma operasyonunda olayla bağlantılı şahıslara yönelik gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

Emniyet birimlerinin olayın arka planı ve şüphelilerin bağlantılarına ilişkin geniş çaplı soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

ELLERİ KOLLARI BAĞLI HALDE BULUNDU

Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, Karaal atıl durumdaki prefabrik yapıda elleri ve kolları bağlı halde bulundu. Polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan Karaal, sağlık kontrolü ve tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.

Karaal'ın bulunduğu yapıda silahlı bir şüpheli yakalandı. Şahsın ifadesinde bölgeye yemek getirdiğini söylediği öğrenilirken gözaltına alınan şüphelinin 22 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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