Son Dakika | Hayat kurtaran ilaçları yurtdışına kaçıran çete çökertildi! 19 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçete operasyonu düzenlendi. Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle temin ettikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin sahte reçetelerle ecza depoları ve ilaç firmalarından pahalı ilaçlar temin ettiği tespit edildi.

ÇOK KRİTİK İLAÇLARI KAÇIRDILAR

Soruşturmaya göre şüpheliler, kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları stokladı. Bu ilaçların kuryelerle sevk edildiği, ardından eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile kargo firmaları üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderildiği belirlendi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.