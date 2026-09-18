Son Dakika | Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alınma anları ortaya çıktı
Son dakika haberi... Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alınma anları ortaya çıktı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verilen Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, KKTC'den Türkiye'ye geldi.
Uğur'u taşıyan uçak, saat 23.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Uğur, havalimanında gözaltına alındı.
GÖZALTI ANLARI KAMERADA
Hasan Atilla Uğur'un İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Uğur'un görevliler tarafından gözaltına alındığı anlar yer aldı.
Gözaltına alınan Uğur, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.
3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan gözaltına alınmıştı.
Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verilmiş, Uğur'un KKTC'de bulunduğu belirlenmişti.
Uğur'un Türkiye'ye dönüşünün ardından hakkında verilen gözaltı kararı İstanbul Havalimanı'nda uygulandı.