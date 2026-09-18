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Halk TV Türkiye Son Dakika | Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alınma anları ortaya çıktı

Son Dakika | Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alınma anları ortaya çıktı

Son dakika haberi... Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alınma anları ortaya çıktı.

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verilen Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, KKTC'den Türkiye'ye geldi.

Uğur'u taşıyan uçak, saat 23.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Uğur, havalimanında gözaltına alındı.

GÖZALTI ANLARI KAMERADA

Hasan Atilla Uğur'un İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Uğur'un görevliler tarafından gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Gözaltına alınan Uğur, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Dakika | Hasan Atilla Uğur gözaltına alındıSon Dakika | Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan gözaltına alınmıştı.

Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verilmiş, Uğur'un KKTC'de bulunduğu belirlenmişti.

Uğur'un Türkiye'ye dönüşünün ardından hakkında verilen gözaltı kararı İstanbul Havalimanı'nda uygulandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaşif Kozinoğlu Gözaltı Havalimanı
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