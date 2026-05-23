Son Dakika | Giresun'da TIR iki otomobile girdi: 5 ölü 6 yaralı

Son dakika... Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nun Liman mevkisinde bir tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nun Liman mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı tır, 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı iki otomobile çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobillerde büyük hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Giresun'da 5 kişinin öldüğü trafik kazası

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ BAYRAM TEDBİRLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bayram tedbirleri kapsamında 334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66 bin 481’i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir. Bayram boyunca ülke genelinde bin 238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetimde bulunacak. Polis ve Jandarma Müfettişlerimiz ile Trafik Başkanlıklarından oluşan 116 heyet yerinde denetim için görevlendirildi” demişti.

Tuzak radar uygulamasının yapılmayacağının da altını çizen Bakan Çiftçi, “Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil; kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak için görevi başındadır” açıklamasında bulunmuştu.

(Halktv.com.tr-AA)

