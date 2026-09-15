Son Dakika | Gazeteci Selahattin Günday'ın tutukluluğuna itiraz

Gazeteci Selahattin Günday'ın avukatları Hüseyin Ersöz, Buse Şahin ve Enes Ermaner, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararına itiraz etti.

Savunma, tutuklama kararının hukuki dayanağı ve soruşturmanın zamanaşımı yönünden değerlendirilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Günday'ı "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Aynı soruşturma kapsamında iki acil tıp teknisyeni (ATT) de "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmişti. Silivri Sulh Ceza Hakimliği, Günday ile iki sağlık görevlisinin tutuklanmasına karar vermişti. Silivri Başsavcılığı gerekçesiz sevk yazısı yazarken Silivri Sulh Ceza Hakimliği de zamanaşımı süresi dolmasına ve olay tarihinde olmayan MİT Kanunu’nun 27. Maddesi kapsamında tutuklama kararı vermişti.

Soruşturma kapsamında kameraman İdris T.'nin de aralarında bulunduğu altı şüpheli hakkında ise tutuklama yerine adli kontrol uygulanması talep edilmişti.