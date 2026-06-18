Son Dakika | Fatma Nur öğretmeni okulda öldürmüştü! Katilin cezası belli oldu

İstanbul-Çekmeköy'de 2 Mart tarihinde öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren ve 6 kişiyi yaralayan lise öğrencisinin cezası belli oldu. Sanık F.S.B. toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik, Z.A. ve B.A.'ya bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer iki öğretmen yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan F.S.B., "görevi başındaki kamu görevlisini kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelinin saldırı öncesinde öğretmenlerin ders programlarını inceleyerek hedef belirlediği, eylemin ise önceden planlandığı değerlendirildi.

Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren ve 6 kişiyi yaralayan lise öğrencisinin cezası belli oldu. F.S.B. hakkında olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" 24 yıl hapse çevrildi. Sanık ayrıca diğer suçlardan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, F.S.B'nin olay günü okulun bahçe kapısından içeri girdikten sonra öğretmenlerin hangi gün ve saatte hangi sınıfta derse girdiğini gösteren ders programlarını incelediği belirtildi. İddianamede, bu hareketlerin hedef belirlemeye yönelik olduğu değerlendirilirken, şüphelinin daha sonra öğretmen Fatma Nur Çelik'in ders verdiği 206 numaralı sınıfa yöneldiği kaydedildi.

İddianamede, F.S.B'nin sınıfa girdikten sonra herhangi bir tartışma ya da uyarı olmaksızın doğrudan Fatma Nur Çelik'e saldırdığı, eylemin ani gelişen bir öfke patlamasının sonucu olmadığı ifade edildi. Şüphelinin ders programlarını inceleyerek öğretmenlerin yerlerini tespit etmesi ve doğrudan hedef aldığı öğretmene yönelmesi dikkate alınarak saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiği değerlendirilirken, eylemin aylar öncesine dayanan ve zaman içinde olgunlaşan bir sürecin sonucu olduğu vurgulandı.