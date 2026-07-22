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Halk TV Türkiye Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Son dakika haberi... Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K. ile belediye iştiraki şirket çalışanı G.G. gözaltına alındı.

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Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K. ile belediye iştirak şirketinde çalışan G.G. ve bir kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan H.K. ve G.G., işlemlerinin ardından İstanbul'daki Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İki ismin, ifade işlemleri için Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Eyüpsultan Belediyesi binasında herhangi bir arama yapılmadığı belirtildi. Ancak H.K. ile G.G.'ye ait bilgisayarlar üzerinde inceleme gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Gözaltı kararının Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında alındığı iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Belediyesi’ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı.

Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Hüseyin Can Güner, hakimlik sorgusunda suçlamaları kesin bir dille reddetti.

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Güner, "Bu suçlamalarla tutuklamaya sevk edilmemin büyük bir haksızlık olduğunu düşünmekteyim. Çankaya halkının hakkını savunduğum için buradayım" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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